Comunicare oggi è sempre più difficile. Se a farlo deve essere una agenzia funebre per promuovere i suoi «prodotti» la sfida è decisamente avvincente. A trovare la chiave «giusta» è stata Taffo Funeral Service, l'agenzia funebre più irriverente d'Italia grazie a Riccardo Pirrone, «ceo» (chief executive officer) e «social media strategist» di Kiriweb che racconterà a Bari le strategie del successo riscosso da Taffo sui social media grazie a contenuti pieni di ironia e un po' di sano cinismo.

Lo farà durante il primo master in Digital Marketing organizzato a Bari nell'ambito di «Sprint», il programma di innovazione per l'incubazione dei talenti, delle conoscenze e delle professionalità promosso da «Impact Hub Bari», con Università degli Studi di Bari e Confindustria di Bari e BAT (Bari Andria Trani).

Oggi le più importanti aziende sul mercato sono alla costante ricerca di figure in grado di gestire e tradurre grandi quantità di dati per migliorare la propria immagine aziendale. Così digital manager, web analytics, digital strategist, sono le professioni del presente e del futuro.

Da qui nasce l'idea del master per formare «digital marketing specialist», ovvero esperti in grado di strutturare strategie sul web, utilizzare al meglio i canali del marketing digitale, sfruttare l’analisi dei dati per realizzare campagne efficaci e coordinare le risorse per raggiungere gli obiettivi aziendali.

Il corso durerà 300 ore tra settembre e novembre e saranno divise tra teoria e sperimentazione pratica, cui si sommano quattro mesi di stage garantito per agevolare l’apprendimento in campo e il contatto con aziende locali, nazionali e internazionali.

La partecipazione è aperta e per chi si iscrive entro il 20 luglio ci sono tre borse di studio, a copertura del 60% del costo del Master offerte da Gruppo Megamark, Programma Sviluppo e Its per la Logistica Puglia, che supportano tutto il programma «Sprint».

Nel corso del master, i cui docenti di riferimento saranno Francesco Antonacci, Pietro Lombardi, Marco Giuri, Cristiano Carriero, Gianluca Sperandio, Michele Granito, sono previste anche altre testimonianze di esperti nazionali come quella di Giovanni Carzana, oggi «social media & communication strategist» di Optima Italia Spa, in passato primo direttore responsabile e «social media strategist» di Fanpage.it, per cui ha lavorato per quasi 4 anni, e di «Fantagazzetta».

Terzo nome, per ora, è quello di Federica Testaferrata, nata e cresciuta in Ceres, per cui si è occupata di eventi, trade marketing fino a seguire il brand nel mondo del fuori casa. Maggiori informazioni sono reperibili su internet collegandosi al sito web http://www.sprintlab.it