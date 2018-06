Tornano gli appuntamenti di «Tu non conosci il Sud»

«Tu non conosci il Sud - E la chiamano estate» torna a Bari per la sua terza edizione, con 4 appuntamenti dedicati a «Gli anni di Bari».

Mercoledì 20 giugno, dalle 20.30, l'anno cruciale sul quale indagheremo sarà il 2005. La location è sempre quella con vista mozzafiato dalla terrazza della Biblioteca Santa Teresa dei Maschi - De Gemmis, a Barivecchia.

Ci vediamo mercoledì e non dimenticare di portare con te un quotidiano, lo scontrino di un libro, il biglietto di cinema, teatro, concerto della settimana corrente, per poter accedere in terrazza.

Indagare il Sud è necessario perché nella sua essenza presente è già il futuro.