Entra nel vivo Il «#Gazzetta Music Contest 2018», l’iniziativa de La Gazzetta del Mezzogiorno, in collaborazione con Cube Comunicazione e Azzurra Music, finalizzata alla promozione dei nuovi talenti musicali provenienti dalla Puglia e dalla Basilicata. Dopo aver passato al vaglio tutto il materiale audio/video pervenuto a fronte delle 234 iscrizioni, la commissione selezionatrice, costituita da musicisti, giornalisti e addetti ai lavori, ha scelto i 28 semifinalisti, e le eventuali riserve che subentreranno in caso di rinuncia dei prescelti. Di seguito il dettaglio e la provincia di provenienza.

Dalla Basilicata: Sciarra (Senise), Ivas (Brienza), Mc Sound (Matera). Riserva: Gaze of Lisa (Matera).

Dalla Provincia di Foggia: Stefano Cece (Foggia), Missey (Foggia), Il palpito dell’uno (Troia). Riserva: Cordamara (Manfredonia).

Dalla Provincia di BAT: Misga (Andria), Personale Autorizzato (Barletta), Brauns (Andria), Domenico Giannini (Barletta). Riserva: Pan Island Project (Bisceglie).

Dalla Provincia di Bari: Walter Celi (Bari), Davide Mangione (Gravina in Puglia), Luca Piscitelli (Bari), Laura Pizzarelli (Bari), Alessandra Valenzano (Bari). Riserva: Join the Beat (Conversano).

Dalla Provincia di Taranto: Turco (Torricella), Cori (Taranto), Pueblo Borracho (Massafra), Heidi for president (Palagiano). Riserva: Lovain (Grottaglie).

Dalla Provincia di Brindisi: MinimAnimalist (Brindisi), The Claudia Call (Francavilla Fontana), Barbazolle (Sandonaci). Riserva: Maggiore (Brindisi).

Dalla Provincia di Lecce: Flows (Lecce), Marco Ancona (Lecce), Blumosso (Lecce) Mixa & Andrew Elle (Campi Salentina), Filippo Bubbico (Lecce), Alfredo Ronzino (Nardò). Riserva: Blùmia (Lecce).

A partire dalle 18 del 15 maggio 2018 e fino alle 12 del 21 maggio 2018 saranno aperte le votazioni per il pubblico secondo le seguenti modalità. I 28 brani presentati dai semifinalisti saranno inseriti (in formato video) in una pagina web sul sito www.lagazzettadelmezzogiorno.it, corredati da una scheda di presentazione comprensiva di foto dell’artista o del gruppo. Gli utenti potranno votare, esprimendo la propria preferenza per un solo brano al giorno. Al termine delle votazioni «on line» sarà stilata una graduatoria. Le tre proposte musicali che raggiungeranno le prime tre posizioni si qualificheranno per la finale. Una giuria costituita da giornalisti e critici de La Gazzetta del Mezzogiorno, musicisti e addetti ai lavori, selezionerà gli altri 7 artisti (uno per ciascuna area territoriale) ammessi alla finale live. I nomi dei finalisti saranno proclamati il 25 maggio 2018 attraverso La Gazzetta del Mezzogiorno e i suoi canali ufficiali.

I 10 finalisti si esibiranno durante un evento live gratuito e aperto al pubblico, in data e luogo da stabilire. Ciascuno dei finalisti dovrà presentare il brano con il quale ha partecipato al contest e un secondo brano, con esibizione vocale dal vivo. Una giuria di qualità, di almeno tre elementi, valuterà le esibizioni esprimendosi con voto palese da 1 a 10. A conclusione delle operazioni di voto, verrà proclamato il nome del soggetto vincitore. Il premio finale per i vincitori del concorso consiste nella realizzazione di un CD in 1000 copie, nella produzione di un videoclip con videomaker in teatro di posa, e nella partecipazione a uno degli eventi finali del Medimex 2018.