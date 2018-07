Adriatic Cup, non solo sport

Dopo l’incredibile successo di stampa e di pubblico della prime due tappe (5, 6 maggio Bacoli, Napoli e 19, 20 maggio Caorle, Venezia) il Campionato Italiano Moto d’Acqua 2018, ha proseguito con la tappa di Brindisi. Nello stesso luogo si svolgerà anche la seconda tappa del Campionato Italiano Hydrofly, entrambi organizzati dalla Federazione Italiana Motonautica, unici riconosciuti dal Coni, all’interno della «Adriatic Cup». Nel porto interno, sono in programma gli eventi sportivi e le iniziative collaterali della sesta edizione della «Adriatic Cup» organizzata dal Circolo Nautico Porta D’Oriente in collaborazione con la Federazione Italiana Motonautica e le istituzioni locali.

È soddisfatto Giuseppe Danese del comitato organizzatore.

«È il sesto anno della “Adriatic Cup” – ha esordito Giuseppe Danese - un evento sportivo che consolida la sua presenza nel porto di Brindisi, specchio d’acqua riconosciuto dalla Fim come stadio del mare ideale per questo tipo di competizioni, una location praticamente perfetta. Non a caso la Federazione ci ha premiati con l’assegnazione di una gara di Campionato Italiano e Internazionale di Formula 1 di moto d’acqua. Avremo, insomma, una settimana intensa, con tante specialità, comprese la Finale del Campionato Italiano di Hydrofly, il Trofeo Coni che vedrà la partecipazione di 40 bambini, il GT15 e il Match Race. Il tutto abbinato alla kermesse enogastronomica “I Sapori del Mediterraneo”, alla tradizionale cena di gala per gli equipaggi. La speranza, insomma, è che i nostri piloti possano essere ambasciatori delle nostre bellezze naturali e delle nostre specialità enogastronomiche».

Negli anni la «Adriatic Cup» ha cambiato pelle, oggi non è più un evento squisitamente sportivo, ma anche turistico. Ne è conferma la grande attenzione della Regione Puglia, assessorato all’Industria Turistica e Culturale, nei confronti della manifestazione.

«Quest’anno - ha aggiunto Giuseppe Danese - abbiamo avuto il patrocinio dell’assessorato regionale all’Industria Turistica e Culturale e la partecipazione fisica di Puglia Promozione alla nostra conferenza stampa di presentazione della “Adriatic Cup”, nel corso della quale è stata sottolineata l’importanza dell’evento considerato strategico per lo sviluppo turistico e promozionale della Regione Puglia. Siamo soddisfatti di questo risultato – ha proseguito Danese - e cercheremo di fare del nostro meglio. Vale la pena ricordare che l’evento è assolutamente gratuito per tutti i partecipanti, che quest’anno ci sarà un’attrazione in più per i bambini, una piscina con gommoncini elettrici a bordo dei quali i bambini potranno divertirsi. Questa è promozione turistica - ha concluso Danese - e la Regione Puglia se ne è accorta».

Tra le novità di quest’anno anche il Match Race, nuova disciplina riconosciuta dalla FIM.

«È una nuova specialità della FIM rappresentata da due gommoni di circa 8 metri con 2 motori di media potenza a bordo dei quali possono starci due piloti, uno principiante ed uno esperto – spiega ancora Giuseppe Danese - è un modo per aprirsi al pubblico, a chiunque voglia provare questa disciplina, una competizione a tutti gli effetti, per la quale è prevista una premiazione oltre al regolare impiego dei cronometristi. È anche è un segnale di apertura nei confronti di chi, non disponendo di un mezzo da competizione, può provare la gioia di salirci a bordo, gratuitamente, tramite il nostro Circolo e grazie alla collaborazione della Federazione Italiana Motonautica. Spero che il futuro dell’Adriatic Cup sia roseo, con l’avvento della nuova Amministrazione Comunale spero che continui il percorso di promozione territoriale fatta anche attraverso lo sport. Credo fermamente in questo strumento perché, oltre agli eventi culturali e turistici puri, gli eventi sportivi che diventano turistici possono essere uno strumento di marketing per raggiungere il cuore e la mente non solo dei residenti, ma anche dei turisti».

CAMPIONATO ITALIANO MOTO D’ACQUA

I piloti, di ognuna delle 8 categorie diverse che esistono in questa disciplina, si sono misurati e si misureranno nelle due manches previste.

L’indiscussa preparazione atletica e tecnica dei piloti è anche quest’anno, l’elemento fondamentale per avere successo in questa disciplina sportiva. La moto d’acqua è considerata una delle più significative, attraenti e divertenti attività della motonautica in tutto il mondo. Un settore giovane, in costante espansione, in cui forza fisica e grinta del pilota, purché sempre espresse nel rispetto dell’avversario, dominano e guidano il mezzo.

Molte le novità di quest’anno per il Campionato 2018 volute dal Presidente della Commissione Moto d’Acqua Giorgio Viscione e dal Presidente della Federazione Italiana Motonautica Vincenzo Iaconianni.

I due tipi di moto d’acqua che partecipano nelle diverse categorie sono: Ski e Runabout, ognuna delle quali si divide in classi e discipline diverse a seconda delle modifiche apportate alla moto ed al motore, secondo quanto previsto dai Regolamenti.