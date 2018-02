Sagra di S. Nicola bisogna coinvolgere tutta la città

Il santo patrono viene festeggiato come si sa a maggio nella nostra città ma questo avviene a Bari vecchia e strade limitrofe. Per la festa civile si può anche capire in quanto sarebbe complicato coinvolgere tutta la città ma dal punto di vista religioso si è mai preoccupato qualcuno di pensare ad altri concittadini che per diverse motivazioni non possono o non vogliono (per traffico ecc.) raggiungere il luogo di culto.

Non si potrebbe portare il santo per qualche giorno nella chiesa principale di ogni Municipio prima della festa? In modo che anche gli altri possono salutare il nostro santo.

Mi auguro che questa mia richiesta possa giungere a chi può decidere.

Giovanni Alfieri, Bari