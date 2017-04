Una Ferrari ai vigili milanesi. Quale utilità?

Ai vigili di Milano è stata data una Ferrari 458 spider confiscata alla malavita e adattata per i compiti di polizia locale. Se alla Polizia di Stato è stata data una Lamborghini, la polizia locale non poteva fare a meno di una dream car di analogo prestigio. Se avanzasse qualche Rolls Royce potrebbe essere data a qualche municipalizzata per i compiti di ordinaria igiene ambientale.

Un’auto con quelle prestazioni può avere un senso nelle mani della Polizia Stradale, e in particolare per l’impiego in autostrada, per eventuali inseguimenti ad alta velocità per i quali ad esempio i tedeschi hanno in dotazione le Porsche. Mi chiedo invece quale utilità abbia invece un’auto da 340 km/h nell’ambiente urbano. Quando invece venduta all’asta avrebbe reso qualcosa.

Andrea Bucci, Torino