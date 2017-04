L'Onu premierà il Bari di Giancaspro e Colantuono

Caro presidente del Bari, se non ricordo male qualcuno tempo fa le suggerì di comprare per l’anno prossimo la squadra del Matera in blocco. Anche perché lei corre il rischio di restare senza squadra se - come sembra - l’Onu è prossima a dichiarare il Bari (un esempio da portare in giro per il mondo) Patrimonio della Disumanità. Mostrata soprattutto verso quelle centinaia di fedelissimi tifosi che seguono la squadra in tutte le trasferte anche le più lontane esponendosi al rischio di fischi, frizzi, lazzi amari, anche scontri con le tifoserie avversarie.

Diciamola tutta, caro Presidente. Lo sa bene anche lei che quella sera fu la nostra fortuna apprendere che tutte le Streghe di Benevento erano in ferie. O impegnate in trasferta a scrivere fatture senza Iva e senza Zanicchi contro altre squadre. Farti un favore va bene, due sono troppi.

Vittorio Torelli, Bari