Una notizia lievemente esagerata

Il 31 marzo scorso tutti i giornali italiani e non solo hanno rilanciato la notizia che il presidente americano Trump aveva aumentato del 100% i dazi su alcuni prodotti esteri tra cui, chissà perché, l'italica Vespa. Scatenando commenti indignati oltre che allarmati tra esperti dei politici di ogni livello. In realtà sono bastate 24 ore per capire che si trattava di una bufala, una delle tante che girano impunite su internet, che rilanciava una vecchia «ipotesi» del Wall Street Journal su un Trump protezionista. Ovviamente nessuno si è sognato di rettificare. E quindi verrebbe da modificare un tantino il vecchio slogan pubblicitario: «Vespa muove la voglia di fare... disinformazione».

Franco Prisciandaro, Bari