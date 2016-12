Il Pd verso la nuova stagione Renzen

Renzen. E così Matteo Renzi ha inaugurato la fase zen. Ottima notizia, perché a lui mancava proprio la “consapevolezza” della realtà “qui e adesso”. Quella realtà che lui ha ignorato, tutto preso dalla sua megalomania e dalla sua propaganda che voleva convincerci di vivere nel migliore dei mondi possibili.

Raccomandiamo a Matteo di cercare l'“illuminazione” attraverso la ricerca interiore, come prescrive lo zen, e non guardandosi allo specchio, perché, in tal caso, potrebbe convincersi che il “Maestro illuminato” è lui.

Francesco Berardino, Foggia