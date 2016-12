Quanti incidenti per colpa dei telefonini

Nel 2015 per la prima volta c’è stato, dopo 15 anni, un incremento dei morti sulle strade con un picco di quasi il 9% nei grandi Comuni, dove avviene 1 incidente su 4 totali in Italia.

Sul banco degli imputati questa volta c’è l’onnipresente telefonino. L’ebbrezza tecnologica rischia di essere più pericolosa di quella derivante dall’ingestione di alcol. Anche 5 secondi di distrazione a 100 km orari possono diventare guida bendata per una distanza maggiore di quella di un campo di calcio. Questa ebbrezza da notifiche del cellulare ha anche un nome, Fomo. Un acronimo inglese che sta per Fear of Missing Out, letteralmente paura di essere tagliati fuori. Una paura che rende compulsivo guardare il cellulare e che rischia di fare danni irreparabili soprattutto tra le giovani generazioni che stando agli ultimi dati Istat sono i soggetti più coinvolti in incidenti mortali.

Per far fronte a questa specifica violazione del codice della strada l’ACI ha lanciato la scorsa estate “GUARDALASTRADA” e “MOLLASTOTELEFONO”, una campagna di sensibilizzazione contro le distrazioni alla guida legate all’uso dello smartphone, rivolta in particolare ai giovani tra i 18 e i 29 anni.

Silvio Panaro, Bari