LETTERE ALLA GAZZETTA

Tornando al ministro col diploma di laurea (o senza laurea): quante persone che tutti conosciamo, o abbiamo frequentato, a livello appunto di conoscenza e amicizia, fingono titoli di studio inesistenti?

E tutto per essere alla pari, o probabilmente al di sopra degli altri, secondo loro incomprensibili motivi.

La colpa è anche di chi ha mitizzato questo titolo di studio, la laurea, appunto.

Spesso imponendolo ai figli, magari ragazzi svogliati che non avevano nessuna voglia di proseguire con l'Università e che adesso si ritrovano fuori corso con lauree generiche, strappate con voti minimi e dalle quali non hanno attinto particolari conoscenze .

Romolo Ricapito, Bari