LETTERE ALLA GAZZETTA

Tutti presi dal problema se la ministra dell'istruzione Valeria Fedele possegga almeno il diploma visto che è accertato che non possiede la laurea, quanti sono quelli che sanno dove si trova Aleppo?

Dell'immane tragedia della Siria?

Sono tra quelli che pensano che non possiamo metterci sulle nostre fragili spalle tutti i dolori dell'umanità! Ma di tanto in tanto trascuriamo le notizie futili e dedichiamo un minuto, come quelli di raccoglimento negli stadi, alle cose serie! Così tanto perché la nostra scala di valori non abbia ad essere completamente capovolta!

Mimmo D’Aloia, Bari