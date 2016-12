LETTERE ALLA GAZZETTA

Qualcuno ha voluto ingaggiare una fitta e trita polemica sul curriculum di studi di Valeria Fedeli, neo-ministro dell’Istruzione e della Ricerca, la quale non possiede un diploma di laurea in Scienze sociali, ma un semplice diploma.

A gettare benzina sul fuoco è intervenuto il solito Mario Adinolfi, leader del cosiddetto Popolo della Famiglia, che velenosamente ha asserito: «Fedeli non ha mai fatto nemmeno l’esame di maturità, quello che agita tutti gli studenti».

In realtà, la vicepresidente del Senato è in possesso del diploma di maestra di scuola materna e ha conseguito anche quello di assistente sociale. Una donna impegnata in meritorie battaglie umane, che rassicura per competenza. Uno con le idee reazionarie e fiacche di Adinolfi, invece, se dovesse essere collocato in un ministero chiave, farebbe solo ingenti danni.

Marcello Buttazzo, Lequile (Lecce)