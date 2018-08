In partenza alla volta della Grecia, ecco Cefalonia: l’isola più blu

Se qualcuno sceglie di esplorare l’isola di Cefalonia deve avere al meno 5 giorni a disposizione, dato che e l’isola più grande del Mar Ionio. Dai paesaggi selvaggi di montagna come Ainos al pittoresco villaggio di pescatori di Fiskardo, dalla fortezza di Assos alla famossima spiaggia bianca di Myrtos, tante sono le bellezze che meritano di essere esplorate. Quattro sono però i luoghi fondamentali da visitare per ammirarne e apprezzarne fino in fondo il panorama.

Myrtos - Certo a Cefalonia avrai la possibilità di nuotare nell’acque trasparenti quasi in ogni spiaggia. Ma farlo a Myrtos ti assicurerà un’esperienza memorabile. Sicuramente è la spiaggia più conosciuta di Cefalonia ma anche del Mediterraneo. Si dice anche che è annoverata fra spiagge più belle e più famose del mondo. La sua bellezza lo giustifica assolutamente. I ciottoli bianchi e l’acqua color smeraldo del Mar Ionio sono una sorpresa. Diversa a ogni ora del giorno, raggiunge l'apice della bellezza al tramonto del sole nel Mar Ionio. Attrezzata con ombrelloni, sdraio, beach bar e altri servizi, risulta adatta anche per trascorre una intera giornata.

Assos - Un passaggio merita sicuramente Assos. Un posto bellissimo dove ogni angolo è una sorpresa. Qui ci sono tante cose da fare: mangiare, nuotare, cantare. La baia è panoramica e piena di barche a vela. Il forte di Assos, costituisce un ulteriore esempio tipico della tecnica delle fortificazioni dei veneziani. La vista sull’Ionio da una parte e su Assos dall’altra, costruita sulla stretta striscia di terra che unisce il forte alla terraferma, è particolarmente suggestiva.

Le grotte di Melissanthi e Drogkarati - A Cefalonia si trova la grotta lacustre di Melissanthi, sotterranea e molto particolare, creata da naturali fenomeni geologici. La visita si effettua in piccole barche ed e ricca di atmosfera. Al centro del lago c’è un’isoletta dove sono stati trovati reperti che testimoniano la funzione di luogo sacro che la grotta svolgeva nell'antichità. Per questo si chiama anche Grotta delle Ninfe. Altre grotte, come la Grotta di Drogkarati, a 3 km da Sami, mostrano decori splendidi e un’acustica eccezionale. Arriva a una profondità di 95 metri e la sua grande sala centrale, che misura 60 x 40 x 20 metri, è stata utilizzata per tenere dei concerti. È una grotta viva, perché continua a evolversi (dalle stalagmiti cadono gocce d‘acqua ovunque) ed è una delle grotte più importanti della Grecia.

Argostoli - La capitale è Argostoli, la città più grande dell’isola, un porto naturale, protetto dai venti, si estende su splendide colline alberate e dove l’odore di eucalyptus si sente dappertutto. Argostoli è una cittadina turistica moderna che offre al visitatore tutti i servizi. Ci sono molti luoghi interessanti, musei, servizi pubblici, banche e collegamenti. Passeggiando lungo la strada pedonale “Lithostroto” o nella piazza principale potete godervi un caffè o un drink in uno dei molti bar e locali notturni.

Cefalonia è facilmente raggiungibile in aereo con volo diretto da Atene grazie alla compagnia SKY EXPRESS che assicura due voli giornalieri.

