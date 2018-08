Scontro a Martina Franca, muore 71enne alla guida di uno scooter

Un uomo di 71 anni, Erasmo Putignano, è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 69, alla periferia del centro abitato di Martina Franca, in località Madonna del Pozzo poco dopo l'incrocio con la statale 172. Era alla guida di uno scooter di tipo «Beverly» che per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, si è scontrato con una Fiat Panda. L'urto è stato violento e l'anziano - che stava rientrando nella sua casa estiva - è praticamente morto sul colpo. (foto Santoro).