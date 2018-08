Caporalato, auto senza assicurazione e furgoni stracolmi: multe e sequestri

Controlli anti caporalato da parte dei Carabinieri anche nella provincia di Taranto. Dopo la tragedia del Foggiano, dove nel giro di 48 ore sono morti in altrettanti incidenti 16 braccianti, sono scattati controlli a tappeto in tutta la regione. I Carabinieri di Marina di Ginosa e di quella Temporanea di Castellaneta Marina hanno controllato 6 furgoni e 2 autovetture, con a bordo complessivamente 47 lavoratori, tutti extracomunitari di origine africana. Durante gli accertamenti, a carico dei conducenti di due furgoni, sono state elevate 2 contravvenzioni per il trasporto di passeggeri in sovrannumero rispetto a quello previsto dalla carta di circolazione dei mezzi (15 persone invece di 9) e 2 autovetture sono state sequestrate perché prive della copertura assicurativa. Nel corso del servizio sono state controllate diverse aziende agricole, 94 mezzi di trasporto, 201 lavoratori di cui 53 stranieri e contestato 9 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada per un importo complessivo di € 2.259,00.