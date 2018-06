Giuliano Sangiorgi: da Taranto un messaggio di accoglienza

«Non mi preoccupano i governi, ma basta con discriminazioni Sud-Nord del mondo». Per il fondatore e leader dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, il messaggio che deve partire dal Medimex in corso a Taranto, è «accoglienza», sopratutto in questo momento in cui «mi spaventa il punto di partenza politico che non è più umano». Sangiorgi ne ha parlato oggi a margine del suo incontro col pubblico che lo attendeva da ore sotto il sole cocente.

«Accoglienza - ha spiegato il cantautore - nel 2018 vuol dire tutto, non solo accoglienza dei poveri migranti. Ma riguarda tutto, dalla cultura, all’arte, alla vita e all’umanità. Secondo me è questo il simbolo di Taranto, della Puglia, del Medimex, di tutto quello che si fa intorno all’arte. Non è solo estetica ma sostanza». «Vuol dire - ha precisato - accogliere tutti i concetti del mondo e quindi tutta l’umanità del mondo».