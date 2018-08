Potenza, l'azienda sanitaria finisce sott'acqua: evacuata la sede

POTENZA - Ondata di maltempo a Potenza, gravi i danni registrati dall'Asp, l'azienda sanitaria locale, che finisce letteralmente sott'acqua. Dopo un violento nubifragio che si è abbattuto in queste ore in Basilicata, la struttura è stata chiusa al pubblico. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno prontamente evacuato l'edificio che rimarrà inagibile anche domani. Come mostrano le immagini pezzi di muro sono caduti dal soffitto e le attrezzature sono rimaste danneggiate dalla pioggia. (Foto Tony Vece).