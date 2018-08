Via i fan dopo il concerto, rimane una distesa di rifiuti: lo scempio a San Foca

SAN FOCA (LE) - «Diciotto chili di vetro solo sotto il palco. Plastica in quantità smisurate. Il concerto è stato bellissimo, ma l'orgoglio l'ho perso a fine serata». A sfogarsi sul suo profilo Facebook è Elisa Gatto, informatore ecologico, che qualche sera fa era a San Foca, sulla costa adriatica, poco distante da Melendugno (Le), in occasione del concerto dei Boom Da Bash (è loro uno dei tormentoni estivi di quest'anno, "Non ti dico no", in coppia con Loredana Berté) per la Notte di Mare 2018.

Quello che è rimasto alla fine del concerto è mostrato nelle foto che Elisa ha condiviso sulla sua bacheca. Centinaia di bottiglie di plastica buttate per terra, vetri, cartacce, addirittura gusci di cozze, senza alcun rispetto per l'ambiente e per chi, dopo il divertimento, è rimasto lì fino alla mattina dopo a ripulire tutto. Elisa non le manda a dire: «Vi ho sentiti urlare indignati quando è stato gridato che la TAP deturpa il nostro territorio. Quando è volata l'accusa a quanti sfruttano il nostro territorio e non ne conoscono la storia, il valore. Avete gridato con orgoglio che siamo salentini, un popolo meraviglioso. E io con voi. [...] Ho perso l'orgoglio ma la voglia di cambiare le cose ancora no. Ci credo ancora di più. Soprattutto quando ho visto un ragazzo piegarsi e, senza guanti, raccogliere rifiuti e differenziarli con noi. C'è speranza, forse. Spero».

(foto Elisa Gatto - Facebook)