La giornata barese della famiglia De Laurentiis

BARI - La lunga giornata del nuovo proprietario della squadra, Aurelio De Laurentiis, e dei figli Luigi (confermato come nuovo presidente dei biancorossi) ed Edoardo, è cominciata questa mattina allo stadio San Nicola, dove hanno fatto un sopralluogo insieme al sindaco Antonio Decaro. La famiglia De Laurentiis ha poi incontrato i giornalisti in conferenza stampa nel primo pomeriggio: Luigi ha dichiarato che verrà a vivere per un po' a Bari, mentre il padre Aurelio e il fratello «Edo» saranno solo figure onorarie. E poi la dichiarazione - forte - del proprietario: «Questa squadra ha grandi potenzialità, uno stadio fantastico come il San Nicola che vale 100 volte il San Paolo e deve assolutamente tornare in Serie A al più presto».

(Foto Luca Turi)