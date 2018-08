I Pooh a Foggia: piazza stracolma per la prima in Puglia

FOGGIA - Una marea di persone si sono riversate in piazza Cavour a Foggia, presa d’assalto per il concerto di Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, storici componenti dei Pooh. Il duo si sarebbe dovuto esibire la notte di Ferragosto ma il disastro del Ponte Morandi a Genova ha imposto lo slittamento del concerto. Il sindaco, Franco Landella ha raccontato su Facebook ogni attimo della serata postando foto e video. «Una bellissima prospettiva dall’alto del successo del concerto di Piazza Cavour – ha scritto il primo cittadino -, con Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, in grandissima forma, che hanno rivelato che si tratta del primo concerto che tengono in Puglia». E ancora: «I Foggiani stanno cantando i successi dei Pooh, con due dei componenti storici del gruppo, senza dimenticare di rivolgere un pensiero commossi alle vittime della tragedia di Genova. Come hanno ricordato Facchinetti e Fogli, ho deciso di aderire al cordoglio del capoluogo ligure prima che venisse decretato il lutto nazionale, rinviando a stasera il tradizionale concerto del 15 agosto». Ecco una foto gallery dell'evento.