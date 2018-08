Schianto tra due auto due camper nel Foggiano: 2 morti e 2 feriti

Le terribili immagini dell'incidente stradale avvenuto il pomeriggio di Ferragosto sulla statale 693 nel tratto che collega il santuario San Nazario ad Apricena (Foggia), nei pressi dello svincolo di Apricena e in territorio di Sannicandro Garganico. Due giovani - di 22 e 24 anni, di Torremaggiore (Foggia) - sono morti ed altre due persone sono rimaste ferite nello scontro tra quattro veicoli. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due autovetture (tra cui il suv su cui viaggiavano le due vittime) e due camper. I feriti sono stati condotti con l’elisoccorso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia). Sul posto si trovano Vigili del Fuoco e carabinieri della compagnia di San Severo.