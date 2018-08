Trani, lo schianto al ritorno dal mare: muoiono due ragazzi

Ecco come si è ridotta la Fiat Panda sulla quale viaggiavano i tre ragazzi che si sono capovolti con l'auto sulla via per Barletta a Trani. Per due di loro, un ragazzo e una ragazza, poco più che ventenni, non c'è stato nulla da fare perchè sono morti sul colpo. Un altro coetaneo, che era alla guida dell'auto, è ricoverato nel centro di Rianimazione dell'ospedale di Andria. Per estrarre i corpi dalle lamiere si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. Sono in corso indagini da parte di Carabinieri e Polizia. Non è escluso che i ragazzi tornassero dal mare.