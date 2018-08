Panico al centro commerciale rapinatori assaltano gioielleria

Il colpo è durato non più di due minuti quanto basta per portar via i preziosi e seminare panico. Nuovo assalto all'interno di una gioielleria in un centro commerciale: nel mirino, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, è finito il negozio "BlueSpirit" situato all'ingresso del Conad. Due banditi, secondo un rituale ormai noto, hanno fatto irruzione armati di mazze con cui hanno amndato in frantumi le vetrine davanti a diversi passanti terrorizzati. Dopo aver arraffato preziosi (in corso di quantificazione) sono fuggiti a bordo di una moto. Indagini sono in corso da parte di Polizia e Carabinieri.