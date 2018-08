Mattanza fratelli Luciani a San Marco in Lamis, le foto della commemorazione

Il ministro per il Sud Barbara Lezzi sarà oggi pomeriggio a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, per la commemorazione di Luigi e Aurelio Luciani, i due fratelli agricoltori di che un anno fa furono trucidati mentre lavoravano perché testimoni involontari di un agguato mafioso. «Avevano 47 e 43 anni - scrive il ministro su Facebook - e la loro unica colpa fu quella di trovarsi a lavorare nel luogo e nell’orario in cui la mafia aveva deciso di regolare i conti con se stessa. Quella «colpa» innocente costò loro la vita. Oggi sarò con la comunità di San Marco in Lamis per ricordare Luigi e Aurelio, per abbracciare le loro famiglie e perché lo Stato deve essere in prima fila quando si tratta di contrastare tutte le mafie».

Le immagini della commemorazione (Foto Vincenzo Maizzi)