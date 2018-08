Autocisterna di GPL si rovescia sulla litoranea: tragedia sfiorata a Otranto

OTRANTO (Le) - Poteva trasformarsi in una tragedia analoga a quella di Bologna degli scorsi giorni l'incidente che è avvenuto questa mattina, intorno alle 11.30, sulla litoranea Porto Badisco - Otranto, all'altezza di Torre Sant'Emiliano. Una cisterna che trasportava GPL si è rovesciata su un fianco. Non ci sono altri mezzi coinvolti: il tratto in cui è avvenuto l'incidente è in rettilineo, e il camion ha divelto circa 15 metri di guardrail. Fortunatamente la parte della cisterna che contiene il gas non ha subito deformazioni o danni, il conducente - traumatizzato - è stato soccorso dai vigili del fuoco di Otranto, e trasportato in ospedale per accertamenti, ma non sarebbe in gravi condizioni. Non vi sono altri feriti.

(Foto Rocco Toma)