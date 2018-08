«Basta morti sul lavoro»: le foto del corteo USB con Emiliano

Anche il governatore della Puglia, Michele Emiliano, partecipa alla marcia dei berretti rossi che è in corso a Foggia contro lo sfruttamento dei braccianti e la rivendicazione di diritti minimi in agricoltura. «Questa è una battaglia di tutto il Paese - ha detto Emiliano - e anche della Puglia». Perché, ha aggiunto, condizioni di sfruttamento si verificano in tutta Italia.

La marcia, cominciata in concomitanza con uno sciopero proclamato per tutta la giornata, è partita da San Severo, nella zona del ex ghetto di Rignano, ed è ora alla periferia di Foggia e si dirige verso il centro cittadino dove raggiungerà il palazzo della Prefettura.

Foto Vincenzo Maizzi