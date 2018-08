«Basta morti sul lavoro»: le foto dei due cortei con Emiliano e Placido

FOGGIA - Stringono tra le mani i pomodori che hanno il colore del sangue versato sulle strade della provincia di Foggia dove in due giorni sono morti 16 braccianti agricoli africani, in due incidenti stradali. Per loro, per i «fratelli sfruttati dalle aziende che si servono dei caporali», migliaia di persone hanno partecipato a due manifestazioni a Foggia: lo sciopero dei braccianti agricoli organizzato dalla Usb in mattinata e la manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil, nel pomeriggio, alla quale hanno aderito anche numerose associazioni da ogni parte d’Italia, tra cui Arci e Libera. Hanno partecipato anche il governatore pugliese, Michele Emiliano, e l’attore Michele Placido, originario di Foggia.

Foto Vincenzo Maizzi e profilo Facebook Michele Emiliano