Strage di Bologna, cerimonia a Bari Decaro ed Emiliano ricordano le vittime

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e il presidente della Regione, Michele Emiliano, hanno commemorato questa mattina le vittime della strage di Bologna, il 2 agosto 1980. Sette baresi morirono, i cui nomi sono incisi su una lapide affissa sui muri di Palazzo di città: Sonia Burri, Francesco Cesare Diomede Fresa, Vito Diomede Fresa, Errica Frigerio, Patrizia Messineo, Silvana Serravalli in Bàrbera e Giuseppe Patruno.

Bari fu - dopo Bologna - la città più colpita come numero di vittime. «È stata la botta più forte che io abbiamo mai avuto. Eravamo convinti di essere in un Paese felice - ha detto Emiliano - e invece ci rendemmo conto che delle famiglie che partivano per le vacanze potevano essere massacrate da una banda di vigliacchi che si presentavano come gruppi neofascisti». «Un momento terribile - ha sottolineato - della storia della Repubblica italiana».