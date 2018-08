Bari, Giancaspro non molla lo stadio e arrivano i vigili al San Nicola

BARI - La Fc Bari 1908 non ha consegnato le chiavi dello stadio San Nicola al Comune di Bari, come previsto dall’ultima diffida. La motivazione formale è che il rappresentante della società presente all’incontro al San Nicola con i rappresentanti del Comune, Francesco Maselli, che ha la delega al marketing, non sarebbe stato autorizzato dal presidente liquidatore della società, Cosmo Giancaspro, a consegnare le chiavi della struttura. Ed ecco che le pattuglie della polizia municipale si sono presentate in via Torrebella accompagnate dall'assessore allo Sport del Comune di Bari Pietro Petruzzelli e dai dirigenti comunali. Ecco le foto.