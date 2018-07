Battiti Live, da J-Ax a Irama Nel backstage è selfie-mania

BARI - Il Battiti Live 2018 è ormai concluso, ma le emozioni vissute dai fan baresi sono ancora vive. Ieri sera vi abbiamo raccontato lo show sul nostro sito e su Instagram Stories (le trovate in evidenza sul profilo @lagazzettadelmezzogiorno.it). Ecco invece alcuni scatti in esclusiva dal backstage, dove alcuni artisti si sono lasciati prendere dalla 'selfie-mania', concedendo foto e autografi ai tanti fan in attesa da ore. The Kolors, Irama, Carl Brave, perfino J-Ax: cellulare in mano, e i loro volti pronti a finire sui profili social di ragazzini e ragazzine in visibilio!