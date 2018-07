Foggia, guasto elettrico sui binari: fermo da ore treno Frecciargento Lecce-Roma

FOGGIA - Giornata nera per i trasporti: un Frecciargento sulla tratta Lecce-Roma è rimasto fermo per tre ore vicino Foggia a causa di un problema all’alimentazione elettrica dei treni. Caos tra le centinaia di passeggeri, rimasti bloccati nel convoglio senza aria condizionata, sotto il sole cocente di luglio. Eccoli in alcuni scatti mentre sono fermi in attesa che una motrice a diesel li raggiunga per trainare i vagoni nella stazione ferroviaria più vicina.

Il Frecciargento si è fermato intorno alle 14.30 a Foggia vicino Borgo Cervare, ma come ci raccontano alcuni utenti nessuno del personale di Trenitalia è riuscito a dare tempestive spiegazioni. E mentre le lancette dell'orologio giravano e i minuti passavano, i disagi per i passeggeri aumentavano: sommersi dal caldo estivo e senza notizie, hanno dovuto attendere l'arrivo del personale del capolugo dauno per il trasporto dei kit d'assistenza, tra cui acqua e succhi di frutta. Sul posto sono poi intervenuti i tecnici per ripristinare il guasto. Alle 17.20 il convoglio ha poi raggiunto, grazie a una motrice, la stazione di Ponte Albanito e una volta riattivata l'aria condizionata a bordo del treno, i passeggeri, scesi sui binari per un piccolo break, sono risaliti per rimettersi in viaggio. Un viaggio della speranza verso Roma che porta con sé ben 198 minuti di ritardo.