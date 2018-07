Brindisi, l'assalto al Bancomat finito nel sangue

Il luogo della sparatoria con la Polizia in cui nella notte tra venerdì e sabato ha perso la vita uno dei banditi che aveva assaltato un bancomat della Banca Popolare di Bari, al rione Commenda. La vittima, un uomo di Ostuni, sarebbe stata colpita da un proiettile esploso da uno degli agenti intervenuti dopo l'assalto. Il corpo è rimasto sulla strada davanti alla banca. Non del tutto chiara la dinamica della vicenda sulla quale sono in corso accertamenti da parte della Procura di Brindisi. (foto Amatulli)

