Matera, inferno di fuoco nella notte, distrutta un'azienda di detergenti

Inferno di fuoco nella notte a Matera dove un grosso incendio ha provocato gravi danni all'azienda Raro, nella zona Paip (in via Primo maggio), che si occupa della produzione di detergenti. Per cause ancora da accertare le fiamme si sono propagate molto rapidamente all'interno dello stabilimento grazie alla presenza di centinaia di fusti contenenti sostanze chimiche e infiammabili. In poco tempo l'immobile si è trasformato in un grande rogo visibile da chilometri: sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco di Matera, Potenza, Bari e Ferrandina (Matera) con un'autobotte da 25mila litri: i pompieri hanno lavorato per diverse ore prima di avere ragione delle fiamme.

L'incendio ha provocato una nube di fumo nero e cattivo odore avvertito in una vasta area alla periferia della città: tecnici dell’Arpab sono intervenuti per controllare le conseguenze sulla qualità dell’aria del fumo sprigionato dall’incendio. Disperato il titolare che quest'anno avrebbe festeggiato i 40 anni di attività dell'azienda che dà lavoro a circa trenta dipendenti. Sulle cause dell'incendio sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.