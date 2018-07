Una curva tutta biancorossa: ecco i 2000 a sostegno del Bari

BARI - La curva nord dello stadio della Vittoria è stracolma: in 2000 tra tifosi e supporter si sono presentati all'incontro organizzato dal sindaco Antonio Decaro per decidere e riflettere sulle sorti della loro squadra del cuore. Eccoli in alcuni scatti mentre dicono la loro sulla situazione che ha portato al fallimento del club. Visibilmente emozionato è apparso anche il sindaco Decaro che ha promesso ai fan dei galletti che non vuole «scegliere da solo». (Foto Luca Turi)