Centinaio in Salento: «Piano di contrasto entro settembre»

LECCE - «Stiamo valutando insieme all’Europa la richiesta di un decreto con il quale la Regione Puglia, come ci chiede, possa procedere immediatamente all’abbattimento di ulivi infetti nella zona cuscinetto una volta individuato il contagio. Quello che posso dire è che farò di tutto per tutelare la salute pubblica e gli agricoltori». Lo ha detto il ministro per le Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, che è in Puglia per una serie di sopralluoghi nelle zone salentine colpite dalla Xylella che sta essiccando gli ulivi.Eccolo in alcuni scatti mentre si aggira tra gli uliveti in provincia di Lecce, colpiti dal batterio che sta essiccando la vegetazione nella nostra regione. Insieme a lui anche il governatore della Puglia Michele Emiliano. (Foto Rocco Toma)