Stadio, protesta dei tifosi E intanto arriva Ngombo

Nell'incertezza più totale sul futuro del club, il nuovo allenatore del Bari, Zironelli, è entrato allo stadio così come, nel frattempo, la società ha depositato in Lega il contratto del nuovo attaccante Maecky Ngombo, ventitreenne attaccante belga, svincolato dal Roda, club della massima serie olandese. Intanto, dopo le allarmanti notizie di oggi, molti tifosi si sono ritrovati davanti ai cancelli dello stadio San Nicola per far sentire la loro voce. Una protesta silenziosa, accompagnata anche da uno striscione. Nel pomeriggio, un duro comunicato di un gruppo degli Ultras, ha «invitato» il Presidente, Cosmo Giancaspro, a farsi da parte.