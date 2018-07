Vip in Puglia, a Borgo Egnazia Maria Sharapova con Richard Branson

BARI - L'estate inizia a farsi sentire ed ecco che spuntano i primi scatti in Puglia dei Vip. La super campionessa di tennis Maria Sharapova è a Borgo Egnazia per un matrimonio. Rapita dalla bellezza del nostro territorio posta in continuazione tantissime foto sul suo canale Instagram, tra cui spicca quella di un ulivo secolare della tenuta, che la tennista commenta così: «Cara Puglia, c'è qualche possibilità di consegna espressa in California per un tuo tronco d'ulivo? Grazie». La Sharapova non è la sola ad essere ospite nella migliore e più nota struttura alberghiera pugliese, con lei c'è il fondatore di Virgin, Richard Branson, reduce dall'accordo con Sitael per i voli suborbitali. Eccoli in questa foto mentre sono impegnati in una partita di ping pong. La didascalia che accompagna lo scatto della ex numero uno del ranking mondiale invece recita: «Un biglietto gratis per lo spazio, se vinco?».