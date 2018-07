Bari, salta condotta idrica Paralizzata via Napoli

La settimana è ripresa con una brutta sorpresa per gli automobilisti barese. A causa della rottura di una condotta idrica, il traffico è stato bloccato (e deviato) in una tratto di via Napoli di grande scorrimento: si tratta del pezzo tra di Maratona e via Caracciolo. La circolazione è stata deviata verso l«interno» ovvero verso il lungomare creando non pochi disagi. Misteriose le cause della rottura. Le squadre di operai sono intervenute per ripristinare il guasto rincorrendo il tempo per consentire la riapertura di un tartto di strada ritenuto una importante valvola di sfogo per il traffico.