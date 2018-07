Battiti, la commozione di Ghali e il duetto Bertè-Boom Da Bash

«Dedico l’esibizione a un mio fan, Nevio, 11 anni, che è morto questa mattina»: così il re della musica trap Ghali ha aperto la tappa leccese del Radionorba Battiti Live, all’esordio in piazza Libertini. Applauditissima Loredana Berté, sulle note di “Non ti dico no” con i salentini Boom Da Bash, che hanno dichiarato che dopo questo duetto la loro carriera potrebbe finire anche domani. La serata è proseguita con Luca Carboni, Mario Biondi, Takagi&Ketra con Giusy Ferreri, Capo Plaza, Dear Jack, Mihail, Dolcenera, Gabry Ponte. A condurre lo show Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, assente l’altra presenza fissa di Battiti, la webstar Mariasole Pollio, impegnata con le riprese di una fiction in Toscana. Il prossimo appuntamento con Battiti Live è per domenica prossima, 15 luglio, ad Andria.