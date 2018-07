Aspettando l'arrivo di Francesco: sul lungomare scatta la «Papamania»

BARI - È tutto pronto per la visita di Papa Francesco, in programma domani, sabato 7 luglio a Bari. Come mostrano le immagini il palco dove il Santo Padre pregherà per la pace assieme a 22 eminenze, tra Patriarchi delle Chiese ortodosse e Capi delle comunità cristiane del Medio Oriente, è già stato allestito in Largo Giannella, sul Lungomare della città.

Il percorso del Pontefice è stato interamente transennato, mentre sono in corso le bonifiche su strada non soltanto lungo il perimetro del giro che farà Papa Francesco a bordo di un pulmino scoperto, ma anche all'interno della città vecchia.

Gli addetti ai lavori stanno facendo lentamente defluire il traffico al di fuori della zona rossa, intanto sono già attive le limitazioni alla circolazione e al parcheggio nelle strade interessate dalla visita del pontefice. Alcuni, tra gli oltre 50mila pellegrini che si prevede arriveranno in città per l'evento, hanno già iniziato a prendere posto non lontano dal palco: per loro saranno pronti all'uso bottigliette di acqua, libricini per seguire il momento di preghiera e cappellini per ripararsi dal sole, che verranno distribuiti domani dai volontari della Protezione civile.

(Foto Luca Turi)