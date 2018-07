Bari, il ministro visita il Teatro Petruzzelli

BARI - È stato accolto dalle note della Sinfonia «Pastorale», in cui Ludwig van Beethoven ha infuso l'espressione mirabile di sentimento, bellezza e natura. La casualità non è passata inosservata, ieri pomeriggio intorno alle 18,30, per la prima visita ufficiale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Alberto Bonisoli, a Bari e in particolare nel Teatro Petruzzelli.

L'orchestra era in prova per il concerto «Suoni di Pace» che andrà in scena stasera alle 20,30, e sul podio c'era a dirigerla l'onorevole pentastellato adelfiese Michele Nitti, musicista, docente al Conservatorio di Lecce ed eletto in Parlamento nelle ultime politiche nazionali.

«Se Bari ha scelto di rifare il Petruzzelli così com'era, dopo l'incendio del 1991 – ha commentato il ministro ammirato, mentre entrava in platea – è stato un bene assecondare questo desiderio. Il lavoro è stato eccezionale, questo teatro è un orgoglio per la città». Bonisoli è entrato al Petruzzelli accompagnato dal sindaco Decaro e dall'assessore alla cultura Silvio Maselli: con loro si è intrattenuto prima un'ora in Comune, per definire strategie, e poi visitare diversi beni culturali della città. L.Cost.

