Bari, le barriere del Porto «disegnate» dagli studenti

Una bellissima trasformazione urbana all'interno del Porto: 40 metri di fredde barriere new jersey in cemento, che delimitano le aree nel porto di Bari, si sono trasformate in opere d’arte a cielo aperto. I giovani artisti sono stati 120 studenti del Liceo «De Nittis-Pascali» coinvolti in progetto di alternanza scuola-lavoro e grazie ad un accordo sottoscritto dal presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi e dalla dirigente scolastica del Liceo artistico, Irma D’Ambrosio. Si è conclusa la prima fase del proigetto: al rientro dalle vacanze estive, gli studenti completeranno il lavoro, dipingendo la restante parte delle barriere presenti in porto. [foto Luca Turi]