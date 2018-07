Torre Quetta a misura di disabile: ecco la passerella per fare il bagno

BARI - Nel lido cittadino di Torre Quetta arriva il 'Sea track Tobea': una passerella alimentata ad energia solare, con due binari su cui scorre una sedia - azionata dall'utente attraverso un telecomando - studiata per portare chi ha disabilità motorie direttamente in acqua dalla spiaggia. Il sistema sarà attivo già dal prossimo 4 luglio.

Ad attivare la sedia sarà direttamente l’utente attraverso un telecomando che consente la discesa e la successiva risalita in base alle sue esigenze. I bagnanti poi per accedervi saranno assistiti anche da uno specifico personale che li guiderà lungo il percorso, munito anche di una pensilina dotata di una doccia alimentata da acqua dolce e di illuminazione. Il nuovo sistema è stato testato da Antonio Caputo, uno degli atleti della HBari 2003. Al collaudo hanno partecipato anche l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone, il consigliere incaricato del sindaco alle politiche di tutela del diritto all’accessibilità urbana Marco Livrea, il presidente dell’associazione HBari 2003 e consigliere incaricato del sindaco per le politiche di prevenzione del disagio sociale Gianni Romito e i gestori di Torre Quetta.

«Sono un assiduo frequentatore di Torre Quetta - ha detto Antonio Caputo - e l’anno scorso ho passato gran parte dell’estate qui, con mia moglie e mia figlia, senza poter entrare in acqua. Questo è un grande passo avanti per chi, come me, vive sulla carrozzella. Significa poter vivere il mare nella mia città senza più disagi». «Abbiamo a disposizione un’attrezzatura unica in Italia, di cui si è parlato molto sui social - ha poi commentato Gianni Romito - Dobbiamo dare merito all’amministrazione comunale e ai gestori di Torre Quetta per aver scelto di rendere il mare accessibile anche a chi ha disabilità motorie grazie ad un dispositivo innovativo ed efficiente».«Il test di oggi è stato superato brillantemente - ha sottolineato l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone - il che significa che per l’estate Torre Quetta sarà effettivamente accessibile a tutti. Rivolgo un appello a tutti i frequentatori di Torre Quetta affinché rispettino questo che è un presidio di civiltà a garanzia delle pari opportunità».