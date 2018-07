Bari, Irama a Feltrinelli: migliaia di fan in delirio in via Melo

Tappa «obbligata» a Feltrinelli a Bari per Irama, fresco vincitore della trasmissione Amici, a poche ore dall'appuntamento di Ostuni dove il giovane è tra gli ospiti della prima di Battiti live. Il tradizionale firmacopie del suo «Plume» che svetta in classifica è stato preceduto da una lunga coda di centinaia di ragazzi e fans che hanno atteso anche ore sotto al sole per un incontro con il loro idolo. Nelle foto, alcuni momenti dell'assedio in via Melo (foto Luca Turi)