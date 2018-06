Bari Night Run, un'ondata gialla e arancio ha invaso il lungomare

Record di presenze per la Bari Night Run organizzata dalla Gazzetta del Mezzogiorno: al nastro di partenza 3000 corridori hanno vissuto di corsa il lungomare di Bari. Ecco le immagini della partenza: un'ondata gialla e arancio fluo si riversa tra le vie della città.

Una festa iniziata già dalle 19 dove corridori e curiosi hanno popolato Largo Giannella per ritirare il proprio kit con i pettorali o semplicemente per godersi l'animazione del village. Musica, canti e balli per vivere al meglio l'atmosfera del pre gara. Tra le novità le esibizioni artistiche di Wonderland Pole & Aerial Studio Bari, quelle sportive a cura di Jkd Justkidance e quelle musicali con la travolgente animazione di Supparty. Un occasione unica per questi tremila podisti di vivere il fascino di Bari sotto la luce di un tramonto spettacolare. Nelle fila dei corridori gente di tutta le età.