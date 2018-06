Taranto, le Frecce tricolori salutano il «Lo giuro» di 435 allievi

Un giuramento salutato dal sorvolo delle Frecce tricolori. Hanno giurato fedeltà alla Repubblica i 435 allievi volontari in ferma di un anno del 23esimo Corso «Delfo II», che hanno svolto la loro formazione a carattere presso la Scuola Volontari dell’Aeronautica. All’evento è intervenuto il generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli, capo di stato maggiore dell’arma azzurra.

A distanza di 21 anni dall’ultima volta il giuramento, organizzato in collaborazione con il Comune di Taranto, si è svolta di fronte al monumentale palazzo del Governo, una insolita ma significativa cornice che evidenzia la collaborazione tra l’Aeronautica e il territorio e il profondo legame che esiste da quasi cento anni tra il capoluogo jonico e l’arma azzurra.

Gli allievi protagonisti della giornata e i loro numerosissimi famigliari, a pochi passi dal centro cittadino, hanno vissuto un momento indimenticabile, suggellato dalla pattuglia acrobatica nazionale che colorerà il cielo con il tradizionale tricolore esibendosi con alcuni sorvoli sullo specchio di mare antistante il luogo della cerimonia.

Gli allievi, 68 le donne su un totale di 435, hanno pronunciato il tradizionale «Lo giuro» in un clima di solennità ed emozione. (foto Todaro)