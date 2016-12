Capodanno a Bari: si monta il palco per il concerto

Sono J-Ax e Fedez i nomi attesi dai baresi e non solo: saranno loro i protagonisti del concerto della notte di Capodanno a Bari. E da oggi sono iniziati i lavori per il grande palco che li ospiterà in piazza Prefettura (foto Luca Turi)

In vista del concerto l’amministrazione comunale ha disposto una serie di limitazioni al traffico e nuove disposizioni sulla viabilità per agevolare i tanti cittadini che sceglieranno di festeggiare l’inizio del nuovo anno in piazza.