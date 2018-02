Il lungomare di Bari e la provincia imbiancata

BARI - Grandi fiocchi e la neve che ha imbiancato questa mattina la città di Bari avvolgendo il capoluogo in una coltre candida. La città ha vissuto qualche ora di irrealtà. Più complessa la situazione nell’hinterland barese dove nevica in modo insistente: per questo si è insediato presso la sala operativa della Protezione civile della Prefettura il comitato operativo della viabilità. Nelle suggestive immagine di Luca Turi uno scorcio di alcune zone del capoluogo e dell'hinterland.

In Puglia chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Bitonto, Monopoli, Ruvo, Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Minervino Murge, Spinazzola, Martina Franca, San Severo, San Nicandro Garganico, Ascoli Satriano e Monte Sant'Angelo.