Ragazza di 18 anni di Barletta si taglia la «coda» di 38 cm per donare i suoi capelli alle malate di cancro

Le fasi del gesto di solidarietà di una ragazza di 18 anni che ha deciso di donare la sua coda di 38 centimetri a favore di chi soffre. Lei si chiama Lucrezia Capuano, frequenta il quinto liceo delle Scienze umane Casardi di Barletta, e quando era piccola ha subito un intervento al cuore e sa cosa vuol dire la sofferenza. Nelle sequenza, mentre è sulla poltrona del parrucchiere, mentre sta per dire addio alla sua coda che aveva curato con tanto amore. Lo stesso che ha voluto manifestare adesso cedendo i suoi capelli a favore dell'associazione Un Angelo per capello a sostegno concreto dei pazienti oncologici che non possono sostenere economicamente l’acquisto di una parrucca.